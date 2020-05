Calciomercato Juventus, Ansu Fati nella trattativa Pjanic-Barcellona

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano ad Ansu Fati

Calcio Mercato Juventus Ansu Fati | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ora più che mai in questi ultimi giorni, e sta vedendo parecchie operazioni soprattutto per quanto riguarda le big. Queste ultime stanno pensando a vari colpi in entrata, ma occhio anche a qualche possibile cessione, specie di qualche giocatore importante. Occhi puntati sulla Juventus, che da più di qualche giorno pare abbia ormai intavolato tutto per lasciar partire Pjanic: il bosniaco quasi sicuramente andrà al Barcellona, ma tra le due parti ancora non è stato raggiunto il definitivo accordo.

L’affare, con molte probabilità, sarà intavolato come un maxi-scambio, dove i bianconeri andranno alla ricerca di qualche giusta contropartita. Chiaro di come i gioielli in casa blaugrana siano tanti, e proprio a proposito di questo pare ci sia una novità molto importante: la Vecchia Signora sta pensando anche ad Ansu Fati. Il gioiellino è un vero e proprio crack, ed è considerato come uno dei migliori talenti del calcio europeo. A riportare la notizia è Fichajes.net.

Juventus-Ansu Fati: muro Barcellona

Ansu Fati resta un sogno per la Juventus, che però d’altra parte sa bene di trovare contro un vero e proprio muro eretto dal Barcellona. La squadra spagnola non vorrebbe assolutamente lasciar partire il proprio talento, occhio però a cosa accadrà.