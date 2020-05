Ultime Juventus: Pjanic pronto ad essere ceduto

Calcio Mercato Juventus Pjanic Barcellona | Il Barcellona ormai guarda soltanto in Serie A. Il club spagnolo ha come obiettivi principali Miralem Pjanic della Juventus e Lautaro Martinez dell’Inter. I due calciatori sono già stati convinti dalla dirigenza catalana e da Leo Messi. Intanto, si chiuderà una trattativa alla volta e il Barcellona ha scelto di partire da Pjanic. Asse caldo con la Juventus, si lavora per la chiusura della trattativa in breve tempo. Tanti i calciatori messi sul piatto dagli spagnoli per abbassare le richieste economiche. L’ultima idea è quella di Dembelè. Intanto i catalani spingono per chiudere subito il suo acquisto.

Calciomercato Juve: Pjanic via, il Barcellona vuole chiudere questa settimana

Come riportato dal noto quotidiano spagnolo AS, Pjanic andrà al Barcellona. Il centrocampista bosniaco classe 1990 è pronto a separarsi dalla Juventus che aveva già comunicato al calciatore che sarebbe stato ceduto nella prossima sessione di calcio mercato. Ora però il Barcellona spinge per chiudere subito. Da Torino aspettano l’offerta giusta che potrebbe arrivare a giorni, i catalani vogliono chiudere e annunciare il colpo entro questa settimana. Incassato già il sì del calciatore, si aspetta che i due club raggiungano l’accordo tra le parti. Il Barcellona potrebbe ora convincere Arthur a trasferirsi in Italia, così da facilitare la trattativa e arrivare alla firma di Miralem Pjanic.