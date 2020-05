Ultime Juve: Jordi Alba in arrivo, Alex Sandro messo sul mercato

Calciomercato Juve Jordi Alba Barcellona Alex Sandro | Jordi Alba, terzini sinistro del Barcellona, è finito nel mirino della Juventus da diversi anni. I bianconeri hanno diversi obiettivi di mercato per la prossima stagione. Prima bisognerà sistemare il centrocampo, poi trovare l’attaccante che prenda il posto di Gonzalo Higuain, infine la difesa. Diversi calciatori sono in dubbio di conferma per la prossima stagione, come Rugani, De Sciglio e Demiral. Un altro calciatore che potrebbe partire è Alex Sandro. Per mister Maurizio Sarri non è considerato intoccabile e con l’acquisto di un top potrebbe partire. Tra i grandi obiettivi c’è Jordi Alba del Barcellona. Il calciatore ha firmato un lungo rinnovo di contratto lo scorso anno, con il club che ha impostato una clausola da 500 milioni di euro.

Calciomercato Juve: CR7 sponsorizza Jordi Alba, verso la cessione Alex Sandro

Il terzino classe 1989 al momento è un colpo difficile per la Juventus. I bianconeri però sono in continuo contatto con il Barcellona per chiudere il passaggio di Pjanic in Spagna in un possibile scambio, con Arthur favorito al passaggio in Serie A al Torino. A fare il nome di Jordi Alba secondo Tuttosport pare sia stato Cristiano Ronaldo. Il portoghese riconosce nello spagnolo uno dei migliori nel suo ruolo. Con il suo arrivo Alex Sandro lascerà la Juventus.