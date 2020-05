Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: le parole di Scaloni

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Scaloni: "Lautaro? Al Barcellona lotterà per essere titolare"

Calcio Mercato Inter Lautaro Scaloni | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato stanno continuano a portare avanti tantissime operazioni. Tra queste anche l’Inter, che oltre a qualche affare in entrata, dovrà gestire qualche cessione. Su tutte quella di Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona: il Toro ha già dato il suo consenso al trasferimento, e i nerazzurri dovranno trovare il modo di monetizzare il più possibile. Intanto a dire la sua sulla questione ci ha pensato Scaloni, ct della Nazionale Argentina. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio La Red e riportate dalla nostra redazione:

“Lautaro? Al Barcellona lotterà per essere titolare. Se dovesse giocare con i blaugrana, sarà meglio per noi. Ovvio che dovrà imparare a sacrificarsi, all’Inter ha dei compagni che corrono per lui”.

News Inter: Lautaro, il Barcellona spinge

Il Barcellona spinge per Lautaro, ma attualmente l’accordo con l’Inter non è ancora stato trovato. I blaugrana ci stanno provando, e ad oggi l’obiettivo è quello di trovare delle contropartite valide che possano convincere i nerazzurri. L’ultima offerta è stata respinta, la fumata bianca è ancora un po lontana.