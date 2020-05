Calciomercato Inter, che succede con Godin? Il nuovo scenario sull’uruguaiano

Calciomercato Inter – Godin | Di questi tempi, l’Inter aveva già concluso il suo colpo, precisamente un anno fa. Sarebbe stato Diego Godin, bandiera storica dell’Atletico Madrid, pronto a diventare un perno importante per la difesa nerazzurra. In attesa di conoscere il tecnico che poi sarebbe arrivato, Antonio Conte, Diego Godin non poteva sapere di dover finire in una difesa a tre, sistema di gioco diverso da quello vissuto ai colchoneros. Ad oggi, Godin non ha rispettato le aspettative, con il suo futuro che ora potrebbe cambiare. Antonio Conte, in più circostanze, gli ha preferito il giovane perno della difesa, Alessandro Bastoni. Motivo per cui, la sua avventura alla Pinetina, potrebbe essere già giunta al termine.

Ultime Inter, Godin dice addio? I nerazzurri studiano un nuovo ruolo per lui

Stando a quanto rivelato da Todofichajes, difficilmente l’Inter riuscirà a “liberarsi” del pesante ingaggio di Diego Godin. E’ per questo che adesso potrebbe scivolare in qualità di riserva, accettando un ruolo da vice nei tre di difesa. Arrivato a Milano con l’obiettivo di conquistare tutto il popolo nerazzurro, non sembra essere riuscito nel suo intento. Senza la sua cessione, difficilmente i nerazzurri riusciranno ad andare sul mercato, per prendere un difensore. L’ingaggio diventa, in questo caso, quasi ingombrante per la società. Ci sarà da capire quale sarà lo scenario attorno a Godin, non appena riapriranno le porte del calciomercato. Sullo sfondo restano comunque la Liga e la Premier League.