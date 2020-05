Calciomercato Fiorentina, Castrovilli allontana le voci: “Voglio fare bene qui”

Calciomercato Fiorentina, Castrovilli concentrato sui viola: allontana le voci

Calciomercato Fiorentina – Castrovilli | E’ l’oggetto del desiderio, assieme alle altre giovani leve del calcio italiano, Gaetano Castrovilli. Il classe ’97 della formazione viola è esploso quest’anno, mettendo sotto i riflettori il proprio talento, accendendo l’interesse dei diversi club italiani ed europei. 26 le partite stagionali, con 3 gol trovati e 2 assist piazzati.

Inter e Juventus in Italia potrebbero far follie per convincere il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ma tra le idee dello stesso calciatore, potrebbe esserci l’intenzione di restare a Firenze. E’ ai microfoni di The Athletic che il calciatore ha rivelato lo scenario che lo vede protagonista.

Notizie Fiorentina: le parole di Castrovilli ai microfoni di The Athletic

Quelle che seguono, sono le parole di gratitudine alla Fiorentina, club nel quale ha intenzione di restare, Gaetano Castrovilli: “Per me è stato già incredibile essere convocato nel ritiro estivo, avere la possibilità di allenarmi con grandi calciatori. Dopo gli Stati Uniti è successo qualcosa di inaspettato, perché Montella mi ha lanciato ed è stata per me una stagione da sogno. Lo ringrazio in eterno, quella sensazione di passare dalla Serie B alla Serie A e poi alla Nazionale, non riesco veramente a descriverla. Ho trattenuto le lacrime con fatica”.

E sulle voci di mercato: “Non ci penso, io sono molto concentrato. Voglio fare bene con la Fiorentina, nient’altro“.