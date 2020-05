Calciomercato Atalanta: Zapata nel mirino dell’Atletico Madrid

Ultime Atalanta, Zapata può finire all’Atletico. Come riportato da Sportmediaset, l’attaccante colombiano sarebbe finito nella lista della spesa del Cholo Simeone.

In questi due anni Duvan Zapata ha contribuito a far grande l’Atalanta nelle ultime due stagioni ma, se arrivasse ora l’offerta giusta, la società potrebbe decidere di cederlo in estate.

Per il colombiano non mancano gli estimatori, per questo il presidente Percassi ha già fissato un prezzo altissimo per la cessione.

Per dar via l’attaccante si parte da una richiesta iniziale di 60 milioni. Cifra alta ma gli approcci per Duvan non sono comunque mancati. L’Inter lo aveva “opzionato” la stagione scorsa come “piano B” nel caso in cui non fosse arrivato Lukaku, la Juve lo aveva inserito nelle possibili spalle di Ronaldo con Milik e Icardi.

Ora però l’ultima notizia arriva dalla Spagna dove l’Atletico Madrid lo vede come erede di Diego Costa. Fose anche per questo l’arrivo di Cavani sembra lontanissimo.

Ultime Atalanta: si aspetta la proposta

A caldeggiare l’acquisto di Zapata è soprattutto il Cholo Simeone che vede in Zapata l’attaccante giusto per sostituire lo spagnolo Diego Costa.

Nonostante l’infortunio, anche quest’anno Zapata ha dato una grossa mano in attacco. 11 gol in 15 partite di campionato e 1 in 4 di Champions. Una garanzia sotto porta oltre alle grandi doti atletiche, e la Dea avrebbe già il sostituto in rosa.