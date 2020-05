Tweet on Twitter

Notizie Milan: infortunio Ibrahimovic

Ultime Milan Ibrahimovic infortunio tendine d’achille | Zlatan Ibrahimovic va ko, ora tutto il mondo rossonero e gli appassionati del calcio sono in ansia. Il colosso svedese sotto contratto con il Milan rischia di chiudere tristemente così la sua grande e lunga carriera da calciatore. Il calciatore si sarebbe separato dal Milan a fine stagione, per firmare il suo ultimo contratto prima del ritiro. Tra le squadre interessate c’erano Fiorentina, Bologna e l’Hammarby in Svezia. Ora però il giocatore classe 1981 (39 anni il prossimo ottobre) rischia un lungo stop che potrebbe impedirgli di tornare a giocare.

Ultime Milan: Ibrahimovic ko, infortunio che mette a rischio la carriera

Zlatan Ibrahimovic fa crack. Rotto. Per infortunio. E si teme sia qualcosa di davvero serio, che possa addirittura compromettere la sua carriera.

Secondo quanto riporta Sky Sport l’attaccante svedese si è fatto male questa mattina in allenamento e si teme sia la rottura del tendine d’Achille. Si spera di no, ma le primissime sensazioni sono proprio queste.

Il fatto è accaduto durante la partitella di fine allenamento di oggi: lancio, scatto e un dolore lancinante. Zlatan si ferma. Esce con le proprie gambe. Polpaccio? Un problema al gemello? Dalle prime ricostruzioni di Sky sembra davvero essere qualcosa di più grave, in attesa di ufficialità ovviamente.

Bisogna pur sempre ricordare che Ibrahimovic ha 39 anni e, qualora fosse qualcosa di grave, i tempi saranno comunque lunghi.