Notizie Milan: infortunio Ibrahimovic

Ultime Milan Ibrahimovic infortunio tendine d’achille | Zlatan Ibrahimovic va ko, ora tutto il mondo rossonero e gli appassionati del calcio sono in ansia. Il colosso svedese sotto contratto con il Milan rischia di chiudere tristemente così la sua grande e lunga carriera da calciatore. Il calciatore si sarebbe separato dal Milan a fine stagione, per firmare il suo ultimo contratto prima del ritiro. Tra le squadre interessate c’erano Fiorentina, Bologna e l’Hammarby in Svezia. Ora però il giocatore classe 1981 (39 anni il prossimo ottobre) rischia un lungo stop che potrebbe impedirgli di tornare a giocare.

Ultime Milan: Ibrahimovic ko, infortunio che mette a rischio la carriera

Zlatan Ibrahimovic è costretto a fermarsi in queste ultime ore durante un allenamento. Il calciatore si ferma per infortunio che ora rischia di essere più grave del previsto. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante del Milan è andato ko durante l’allenamento delle ultime ore e si teme ci sia la rottura del tendine d’Achille. Tutti gli appassionati dello sport oltre che i tifosi del Milan sperano di no, ma le prime sensazioni non sono positive. Il calciatore si dovrà sottoporre ad esami nelle prossime ore per chiarire l’entità e la gravità dell’infortunio. In attesa della notizia ufficiale che annuncerà il club rossonero, ora Ibra rischia di dire addio al calcio giocato.