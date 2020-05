Incredibile a Roma, un aereo precipita nel Tevere: il bilancio dell’incidente

Questo pomeriggio a Roma è avvenuto un incidente: intorno alle 15:20, un velivolo si è schiantato nel fiume che attraversa la città.

Ultime Roma, incidente aereo

Un velivolo biposto Diamond Da 20 è precipitato questo pomeriggio nel Tevere, così come raccontato dal Corriere dello Sport. La zona è quella dell’Aeroporto dell’Urbe, nei pressi di via Salaria. A bordo c’erano due persone: una è stata tratta in salvo ma è ferita, mentre la seconda è ancora dispersa. Istruttore ed allievo, stavano effettuando una lezione di volo. Il primo al momento è in codice rosso in ospedale, ma non è in pericolo di vita attualmente. Il racconto arriva proprio da lui infatti, riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che il mezzo affondasse. “Ho chiamato il mio compagno”, ha riferito ai soccorritori, “ma non ho più sentito la sua voce”.

IN AGGIORNAMENTO