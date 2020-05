Oroscopo di domani 26 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna nervosa che incide sull’amore. Nei giorni prossimi la situazione migliorerà. Si deve ripartire. E’ necessario riprendere quota con la Primavera dopo tutto questo periodo difficile.

Toro. Giornata ancora pensierosa. Nei prossimi giorni potresti essere in collera per persone che non ti danno quello che vorresti. Ti senti spesso messo alla prova in questo periodo. Recupera dai problemi fisici.

Gemelli. Sole e Mercurio nel tuo segno, Venere ti farà compagnia fino a luglio. Stiamo uscendo dal periodo difficile. Confido sulle giornate in arrivo, ma quelle del fine settimana saranno particolari.

Cancro. Luna nel tuo segno e a metà settimana entrerà anche Mercurio. Questioni di lavoro favorite, ma con Giove contro ci sarà un programma non facile da gestire. Chi si impunta nelle questioni economiche non risolve niente.

Leone. Luna nel tuo segno a breve e Venere ancora favorevole. Combatti le cose con grande coraggio. Questa è la formula del tuo successo. Le relazioni sentimentali ora sono più stimolanti.

Vergine. Settimana che ti mette a dura prova, la scorsa potresti aver avuto qualche problema. Dimentica tutto quello che hai vissuto di recente anche in amore e nei rapporti familiari.

Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei un poco stressato, fai solo l’indispensabile. Hai una Luna polemica. Piccoli problemi da dover risolvere. Il massimo che puoi fare è lasciare andare tutto quello che non ti sta bene.

Scorpione. Oroscopo importante con la Luna favorevole. Hai una bella complicità con il segno del Cancro. Sfruttiamo il nuovo transito di Mercurio. Rimangono in gioco questioni personali e di lavoro.

Sagittario. Prossime giornate abbastanza interessanti. Ci vuole più attenzione in amore. E’ un periodo dove vorresti buttare all’aria tutto. Le persone cercano di risolvere problemi da tempo.

Capricorno. Tu sei molto più forte di prima. Nonostante le incertezze il mondo non è finito. Ci sono tanti mezzi per poter recuperare. Chi ha avuto disagi in amore presto potrà essere più sereno.

Acquario. Stai ribollendo. Le prossime settimane ci sarà chi ha paura di cambiare o chi si avvicinerà a qualcosa di nuovo. Da agosto i coraggiosi diranno stop alle situazioni inutili. Ricordo che il tuo vero grane amore non è quasi mai la grande passione.

Pesci. Giornate particolari per l’amore. In questi giorni non hai più voglia di aspettare risposte. In amore qualcosa non va. Adesso basta soffrire.