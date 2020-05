Notizie Torino, guarito l’ultimo positivo al coronavirus

Con un comunicato ufficiale, i granata hanno fatto sapere che anche l’ultimo campione del Torino è uscito dalla morsa del coronavirus.

Ultime Torino, il comunicato sull’ultimo guarito

Tutto pronto, ormai manca poco. Torino, Sampdoria e Fiorentina erano state tra le squadre più colpite dall’epidemia, ma anche in questi spogliatoi la situazione sta tornando lentamente alla normalità. E quindi, si potrà tornare anche in campo.

La squadra del capoluogo piemontese, da oggi è coronavirus-free. Lo apprendiamo grazie ad una nota apparsa sui canali ufficiali del Toro: “Si comunica che il calciatore che era risultato positivo al test per il COVID-19, ora totalmente negativo, ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato“.

La sua identità è stata tenuta segreta per tutto il tempo e anche questa volta non è stata svelata: non è stato chiarito neanche da quanto tempo sia uscito dal tunnel del coronavirus, ma viene comunque chiarito che è già in grado di affrontare lo sforzo fisico.

Torino news, gli ultimi aggiornamenti

Dopo l’arrivo del ds Vagnati, tiene banco innanzitutto la posizione del tecnico moreno Longo. Non sono previsti degli scossoni a breve termine, ma è chiaro che tutto sarà messo in discussione alla ripresa del campionato. Si muove intanto anche il mercato: si cerca un profilo in attacco. Piace molto un attaccante del Cagliari.