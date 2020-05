Rizzoli: “Il VAR cambierà, dialogo con i calciatori a distanza. Polemiche Inter-Juventus? Orsato grande arbitro”

Notizie Serie A: Rizzoli sul nuovo comportamento arbitrale

Notizie Serie A Rizzoli | Il campionato DOVREBBE ripartire a breve, e intanto la maggior parte delle squadre si è detta pronta per tornare ad affrontare i campi di gioco. Ovviamente ai tempi del Coronavirus cambieranno tante cose, sia per quanto riguarda l’approccio agli stadi, sia per quanto riguarda il comportamento da seguire dei vari addetti ai lavori. A proposito di questo ha parlato Rizzoli, designatore arbitrale dell’AIA, il quale ha rilasciato delle importanti parole ai microfoni di Sport Mediaset. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Confronto a distanza? Si potrà dialogare con i giocatori, ovviamente sempre rispettando gli arbitri. Già dalla distanza deve essere il giusto comportamento. Cambia il VAR? Nella sala VAR adesso ci saranno tre persone anzichè quattro, proprio per evitare che si infranga la regola del distanziamento. Ci sarà la divisione con il plexiglass e uso delle mascherine, nella cabina saranno presenti VAR e AVAR, mentre lo spotter resterà all’esterno. Deginazione degli arbitri? Dovrà essere scelto l’arbitro giusto per la partita giusta, ma ovviamente si dovrà tenere in considerazione di come arriveranno allo stadio”

Rizzoli sulle polemiche post Inter-Juventus

Rizzoli ha poi risposto ad una domanda parecchio spinosa inerente alle polemiche post Inter-Juventus nel 2018. Quest’ultimo ha voluto difendere Orsato, definendolo come un arbitro di grandissimo spessore.