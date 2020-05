Notizie Juventus: Allegri pronto a ripartire

Ultime Juventus, Max Allegri tornerà ad allenare. Ad un anno e qualche giorno dopo la fine della sua avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri ha è pronto a ripartire.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo molte riflessioni, dopo aver considerato anche la possibilità di stare fermo un altro anno, l’allenatore ha deciso di tornare.

In questi mesi il tecnico è rimasto in silenzio, non si è mai esposto, aspetta la fine del suo rapporto di lavoro con la Juve, 30 giugno, ma non è soltanto questo. Il suo feeling con Andrea Agnelli è rimasto importante ancora oggi ma adesso è tempo di ricominciare.

La sua idea, per motivi familiari, sarebbe quella di restare in Italia, ma in questo momento le chance di trovare un ingaggio all’altezza delle sue aspettative (e non si tratta soltanto di soldi) sono poche.

Per questo l’opzione campionato straniero è intrigante: ci sarebbe il Real Madrid (c’era stato un approccio, ma non era il momento adatto), si continua a parlare di Premier League, con Manchester United e l’ambizioso Newcastle in prima fila.

Con lo stop ai campionato, ricominicare dall’estate a da un ritiro sembra impossibile.

Per questo non è escluso che Allegri possa accettare anche un incarico in corsa, anche perché in una annata calcistica resa tanto anomala dalla pandemia tutto è cambiato.

Ultime Juve: Allegri a Parigi?

La vera pista giusta potrebbe essere Parigi: Allegri, più volte accostato al club francese, affascinato dal valore dei suoi attaccanti e da una cultura del calcio più libera potrebbe prendere il posto di Tuchel sempre più in rotta con Leonardo.