Notizie Inter, Spalletti torna in panchina: Suning si libera dello stipendio

Ultime Inter, Spalletti pronto a tornare ad allenare. L’ex tecnico nerazzurro, dopo una stagione da “disoccupato” sul libro paga dell’Inter, ora potrebbe allenare di nuovo come Max Allegri.

Il tecnico di Certaldo ha ancora un anno di contratto con l’Inter a più di quattro milioni e mezzo netti. Ma il tempo cura le ferite.

Il tecnico inizialmente voleva l’intero stipendio dall’Inter (motivo che ha fatto saltare a suo tempo la trattativa con il Milan) ma ora è disposto a trovare un accordo con Marotta. Insomma, la guerra è finita.

Per chiudere tutto servirà un’offerta importante. Che, al momento, non c’è. Il sogno di Luciano sarebbe quello di vivere un’esperienza in Premier. Ora che ha imparato l’inglese vorrebbe consacrarsi in Inghilterra come accaduto con Ranieri e Mancini nel recente passato.

Ultime Serie A: gli allenatori che scalpitano

Ma sono diversi gli allenatore che cercano una panchina, anche già occupati come Pioli, Iachini, il granata Longo.

Poi ci sono quelli che una panchina non l’hanno a disposizione come Eusebio Di Francesco, in cerca di una giusta ripartenza; ed il suo amico del cuore Vincenzo Montella che guarda con attenzione all’estero. Libero anche Walter Mazzarri che dopo aver chiuso in un clima di grande signorilità il rapporto con il presidente Cairo è già stato avvicinato da club stranieri. Nell’elenco anche Marco Giampaolo che ha bisogno di una piazza importante per ripartire.