Notizie Brescia, Gastaldello: “Giocare è scandaloso”

Ultime Brescia | Daniele Gastaldello, centrale e capitano delle Rondinelle. ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Uno. L’esperto difensore del Brescia si è detto contrario alla ripresa della Serie A e agli orari imposti dalla FIGC:

“Rispetto a qualche settimana fa non ho cambiato idea. Riprendere il campionato per me è una cosa forzata. E non perché io abbia paura del coronavirus o che possa ritrovarmi qualche calciatore positivo in campo e contro, si va incontro a dei rischi per l’incolumità dei calciatori che non possono non essere considerati”.

Gastaldello si dimostra anche parecchio scettico anche sugli orari delle partite di Serie A in programma in estate, in Italia, con un caldo torrido:

“Giocare così tante partite, con temperature alte, sarà davvero difficile per i calciatori. Giocare alle 16.30 è una cosa scandalosa, non è fattibile. Non so in che modo poi bisognerà stabilire i verdetti finali come titoli, promozioni e retrocessioni. Dico solo che ora il calcio dovrebbe star fermo, poi ci sarebbe il tempo per decidere”.

Brescia, Gastaldello e la gente

Ed infine il difensore ha detto la sua dal punto di vista umano, senza pensare al calcio come fonte di guadagno: