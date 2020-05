News Milan, Niang la combina grossa: viola le norme per andare all’ippodromo a seguire una corsa di cavalli

News Milan – Niang | E’ andato via da Milano senza aver praticamente mai inciso, l’ex promessa del calcio mondiale, M’Baye Niang. Il calciatore ora è in forza al Rennes in Ligue 1, club nel quale ha trovato la sua dimensione, disputando buone partite. Fuori dal campo però, l’ha combinata grossa, stando a quelle che sono le news che giungono in giornata. Come riportato dai colleghi di Goal.com, il giocatore sarebbe stato colto mentre si trovava all’interno dell’ippodromo di Marsiglia, per seguire uno dei suoi cavalli. All’interno dell’impianto però non poteva esserci, stando a quelle che sono le rigide norme imposte dal governo francese. Per tale motivo, è stato sanzionato con una multa.

Ultime Milan, l’ex Niang continua a far parlare di sé

I fatti riguardano due settimane fa quando, precisamente il 12 maggio, l’ex attaccante di Torino, Genoa e Milan, M’Baye Niang si trovava in compagnia di altre persone, anche loro multate. Sì, perché per il calciatore è arrivata una multa di 1500 euro, nonostante i tentativi di giustificare il gesto. Alle forze dell’ordine, infatti, aveva dichiarato di aver trovato i cancelli aperti e, per tale motivo, aveva deciso di entrarci. Una versione che non ha convinto i commissari, che lo hanno prontamente sanzionato con una multa.