News Juventus, Cristiano Ronaldo col tocco magico: canestro con i piedi in allenamenti

News Juventus, Cristiano Ronaldo – Canestro | Come una delle migliori star dell’NBA, il numero 7 della società piemontese, Cristiano Ronaldo, fa impazzire tutti sul web. Si diverte in allenamento, dopo un lungo periodo di stop, il campione portoghese. Il club bianconero lo ha immortalato nel corso di una delle sue spettacolari giocate in allenamento. Il campione portoghese, nel corso di un allenamento con la Juventus, alla Continassa, ha deciso di sfornare il ‘tiro da 3’. Sì, facile a dirsi con le mani: CR7 ha deciso di farlo con i piedi.

S’improvvisa cestista, ma non perde le abitudini. Se LeBron James delizia con le schiacciate usando le mani e lo fa nella miglior competizione di basket al mondo, Cristiano Ronaldo lo fa nel calcio, e con i piedi. Mischiando i due sport, in allenamento, ha regalato una delle sue, il campione portoghese. Da lontano, sotto gli occhi vigili delle telecamere, l’ha messa dentro con il suo destro, tanto amato dai tifosi bianconeri. In attesa di conoscere gli sviluppi su quello che sarà il campionato di Serie A, Cristiano Ronaldo delizia tutti, impaziente di tornare a segnare all’Allianz Stadium. Di seguito, le immagini dello show in allenamento di CR7.