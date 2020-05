Mercato Roma: via in tre, la società deve far cassa

Calciomercato Roma: Under, Kluivert e Schick via per sistemare i conti. Il club giallorosso è pronto a cedere i tre giovani talenti per fare cassa e finanziare il mercato.

Al club giallorosso servono diversi milioni per riallineare il bilancio, mai come stavolta il mercato sarà importante.

L’obiettivo del club è scendere a 23 calciatori, con un taglio del monte ingaggi (prestiti compresi), pari a circa 160 lordi, del 15%. Per questa ragione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vendere sarà prioritario, per poi piazzare qualche buon colpo.

Per questo sono finiti sul mercato Under, Kluivert e Schick.

I tre calciatori hanno virtualmente la valigia in mano. Il cartellino del prezzo dice: 30 milioni per il turco, 40 per l’olandese e 29 (già fissato) per Schick. Un tesoretto da 100 milioni da incassare il prima possibile

Under, oltre che in patria, ha mercato in Bundesliga e Premier League, Kluivert piace in Inghilterra e Spagna, mentre per Schick il riscatto del Lipsia sembrerebbe scontato.

Non sarà facile ottenere per intero le cifre sopra riportate.

La Roma conta poi di far cassa anche con altri esuberi come Gonalons, Olsen, Coric, Florenzi e Karsdorp oltre ai vari Perotti, Fazio, Pastore.

Ultime Roma: quanto serve in cassa?

I 120 milioni che servono prescindono dai circa 60 della ricapitalizzazione dovranno essere trovati subito, entro fine giugno.