Mercato Napoli, Allan e Lozano verso l’Everton: pronta la doppia offerta

Mercato Napoli: l’Everton piomba su due azzurri

Mercato Napoli Allan Lozano | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. Chiaro ed evidente ormai di come gli azzurri dovranno cambiare qualcosa, sia in entrata che in uscita. Ci sono diverse giocatori che sono attualmente dati per partenti, come ad esempio Allan: il centrocampista brasiliano è continuamente sondato da vari club, e nelle ultime settimane ci sta provando soprattutto l’Everton.

La squadra inglese è allanata da Carlo Ancelotti, il quale starebbe spingendo nella trattativa. Non solo il brasiliano tra i desideri del tecnico: anche Lozano è un profilo molto gradito ai Toffees, i quali vorrebbero portarsi a casa il messicano dopo il suo pessimo impatto ai partenopei. Stando a quanto riportato da cm.com, l’Everton sarebbe pronto alla doppia offerta, con un Napoli che valuterà le cifre: si tenterà di trattenere Allan, su Lozano la resistenza sarà molto di meno.

News Napoli: Allan, quante pretendenti

Se per Lozano la cessione sembrava quasi scontata, per Allan la situazione è parecchio diversa: Gattuso lo vorrebbe con sè anche prossima stagione, ma la miriade di pretendenti continuano ad essere un pericolo costante e concreto. L’Everton spinge, così come il PSG e l’Atletico Madrid, ad oggi i club più temibili.