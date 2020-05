Mercato Fiorentina, Vlahovic: “Voglio restare e vincere qui”

Calciomercato Fiorentina | Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

«Mercato? Qui è un sogno, mi piacevestire la maglia della Fiorentina, con qualunque numero sulle spallem on è detto che un calciatore non possa fare comunque scelte di cuore».

Ripresa?

«E’ stato fantastico. Non potevo immaginare che mi sarebbe mancato così tanto scendere in campo e sentire l’erbetta».

Emozione?

«Sembrava di esser tornati a scuola dopo le vacanze. E’ stato bello rivedere, di nuovo insieme, compagni e staff. Non ci siamo detti niente di particolare, ma eravamo evidentemente felici di esserci ritrovati. Adesso speriamo di poter scendere in campo in gare ufficiali».



Iachini?

«Sia l’allenatore che il suo staff, anche durante il lockdown, non ci hanno mai “mollato”. Abbiamo lavorato anche a casa. Tornati sul campo, adesso, possiamo sfruttare tutti questa discreta condizione fisica».

Promessa?

«Da Haaland a Ferran Torres senza dimenticare Sancho sono tutti calciatori fortissimi. Io non mi giudico invece».

Fiorentina, l’attaccante giura amore

L’attaccante ha parlato anche di Nazionale del suo sogno: