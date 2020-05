Coronavirus – Serie A, come cambia il calcio italiano

Ripresa Serie A Coronavirus norme | La Serie A è pronta a ripartire per concludere la stagione 2019/20 una volta per tute. Accettato il protocollo della Lega Calcio al Governo, ora si aspetta l’ufficialità per il via libera che dovrebbe arrivare per il 13 o 20 giugno per tornare in campo. Tanti cambiamenti e nuove norme rigide che dovranno essere rispettate. Staff, atleti, operatori dell’informazione e federali, tutti uniti nel rispettare a pieno le norme di sicurezza per non interrompere la stagione in corso.

Coronavirus – Serie A, come cambiano le partite: mascherine e interviste via Whatsapp

Cambia tutto, il pre e post-gara. Come riportato da Fan Page, per le gare delle ore 21:00, ci sarà questo protocollo da rispettare alla perfezione.

19.15: arrivo ufficiali di gara

19.20: arrivo squadra ospite

19.30: arrivo squadra di casa

20.10: inizio riscaldamento squadra ospite (fino alle 20:43)

20.12: inizio riscaldamento squadra di casa (fino alle 20:45)

20.15: inizio riscaldamento arbitri

20.56: ingresso in campo ospiti

20.57: ingresso in campo squadra di casa

20.58: calciatori schierati per l’inno Serie A

21.00: fischio d’inizio

Tanti altri cambiamenti in vista, come quello che riguarda i calciatori in panchina, tutti dovranno essere predisposti con distanziamenti tra loro e indossando la mascherina. Per alcuni stadi che avranno accesso direttamente dagli spalti al campo come l’Allianz Stadium (dove ricordiamo si giocherà a porte chiuse), i calciatori potrebbero sedersi in tribuna. Distanza fissata a 1.5 metri. Cambia inoltre il modo di fare post partita con possibili interviste con domande e risposte tramite WhatsApp o Skype. In alternativa sarà possibile effettuare interviste con soliti distanziamenti di 1.5 m.