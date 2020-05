Coronavirus, il Ministro Boccia: “Non riapriremo le Regioni se continua così”

Ultime Covid 19 | Francesco Boccia,Ministro degli Affari regionali, ha voluto mandare un messaggio ai cittadini italiani, chiamati a rispettare le direttive per questo periodo di ‘Fase 2’:

“Non siamo sorpresi per quel è accaduto in questo fine settimana. Devo dire che uscire di casa, o almeno provarci, è comprensibile e umano, dopo due mesi. Io capisco i malumori e lo stresso ma dobbiamo capire che la situazione non è ancora migliorata definitivamente, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora in lotta contro il Covid 19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo tutta l’Italia. Sta mandando alle ortiche i sacrifici fatti da di milioni di cittadini”.

Covid, il Governo blocca ancora le Regioni

Il Ministro ha parlato alla Stampa confessando la volontà del Governo di non aprire agli spostamenti tra le varie Regioni: