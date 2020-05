Calciomercato Torino: Joao Pedro nel mirino

Ultime Torino, Joao Pedro può arrivare in estate. Coem riportato da Tuttosport, il club granata vorrebbe il brasiliano del Cagliari che in questa stagione ha fatto benissimo.

Non è la prima volta che la società si muove per il calciatore. Vagnati e Cairo, nuova coppia del Toro, vorrebbe riporvarci.

Il ds che ha preso il posto di Bava si è mosso presso l’entourage di Joao Pedro per vagliare la fattibilità di un’operazione tesa a portare al Toro l’attaccante.

Il calciatore per il club granata sarebbe un rinforzo molto importante. A 28 anni è maturo per sognare e non solo. Pedro è a Cagliari da sei stagioni. In questi anni è stato capace di giostrare con profitto ovunque fra la trequarti e l’area come seconda punta (53 gol su 170 presenze con i rossoblù; 16 solo in questo campionato, più uno in Coppa Italia), l’eclettico attaccante mineiro potrebbe essere all’apice della sua carriera e anche al momento di dire addio alla Sardegna.

Una cessione era già stata prospettata nell’estate scorsa, allorché il suo agente Piccioli – pur negando contatti con altre società – aveva dichiarato che «un’offerta favorevole a entrambe le parti» sarebbe stata «valutata con attenzione». Già nel 2019 peraltro era circolato il nome del Torino.

Ultime Torino: Joao Pedro costa almeno 20 milioni?

Dunque il nuovo uomo mercato del Toro ha sondato le acque per il calciatore e la sua valutazione. Il prezzo di Joao Pedro è abbondantemente superiore ai 10 milioni, anche in questo mercato sconquassato dalla pandemia, ma potrebbe arrivare a 20. Soldi che il Torino non faticherebbe ad investire in caso di cessione in attacco.