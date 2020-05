Calciomercato Roma, Vertonghen si avvicina: pronto un triennale, le cifre

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Roma: i giallorossi provano l’anticipo per Vertonghen

Calcio Mercato Roma Vertonghen | La stagione sportiva è pronta a ricominciare dopo un lungo periodo di stop, e le squadre del nostro campionato potranno finalmente tornare in campo e riprendere il calendario. In questo periodo però, a tenerci compagnia è stato il mercato, che in questi ultimi giorni sta accelerando sempre di più. Le big si stanno muovendo parecchio, e tra queste anche la Roma, intenzionata a rinforzarsi e a puntellare il reparto difensivo. Il riscatto di Smalling è e sarà un’operazione parecchio complicata, e pertanto il club capitolino avrebbe già identificato parecchi altri profili: uno su tutti Jan Vertonghen, centrale belga del Tottenham.

Il giocatore non rinnoverà con gli Spurs, ed è per questo che la Roma ci vuole puntare seriamente: Baldini sfrutterà i suoi ottimi rapporti e legami con i londinesi per chiudere al più presto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare sia pronto un triennale da 3 milioni di euro più bonus.

Roma-Vertonghen: sfida all’Inter

Vertonghen è uno degli uomini mercato di questi ultimi mesi, e il suo futuro è ancora abbastanza incerto. L’unica cosa ormai evidente è che lascerà il Tottenham, ma ad oggi è difficile prevedere la sua prossima destinazione. In Italia la Roma ci sta provando concretamente, ma occhio anche all’Inter: pronto il duello.