Calciomercato Juve: si complica Haaland, il Real Madrid pronto a follie

Calciomercato Juventus Haaland Real Madrid | Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, continua ad essere nel mirino dei migliori club al mondo. Il classe 2000 ad oggi è considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione. Sull’ex attaccante del Salisburgo, resta vivo l’interesse di Juventus, Manchester United e Real Madrid che a gennaio furono beffate dal Borussia Dortmund che riuscì a strappare un accordo con il giocatore. Intanto, sul calciatore c’è una clausola rescissoria di 75 milioni di euro ma valida soltanto dal 2021. Per la prossima stagione sarà difficile trattare con il club tedesco, che chiede più di 100 milioni di euro. Il Real Madrid però insiste e vuole chiudere la prossima sessione di mercato l’acquisto. Pronta una maxi offerta per lui.

Calciomercato Real Madrid, 7 giocatori per Haaland: beffa Juve

Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano spagnolo Don Balon, il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per chiudere l’acquisto di Erling Haaland. Secondo le voci di mercato il club spagnolo potrebbe offrire al Borussia Dortmund sette calciatori pur di chiudere il grande colpo in attacco. Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Oscar Rodriguez, Brahim Diaz, Kubo, Ceballos, Odriozola. Sono questi i 7 giocatori che i Blancos sono pronti a mettere sul piatto per accontentare il Borussia e abbassare le pretese economiche che sono troppo elevate. Sette giocatori in cambio di uno soltanto. L’intesa potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con il Borussia Dortmund che potrebbe cedere alla maxi offerta degli spagnoli.