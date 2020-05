Ultime Napoli: colpi Under e Veretout nel mirino

Calciomercato Napoli Under Veretout Roma | Cengiz Under, attaccante della Roma, è pronto ai saluti con il club giallorosso. Il giovane esterno d’attacco non ha convinto mister Fonseca che ha poco fatto affidamento durante la stagione sul calciatore turco. Il giocatore già a gennaio è stato vicino all’addio con il possibile scambio con il Milan con Suso. Su di lui ora c’è un altro club in Serie A, si tratta del Napoli. Il club di De Laurentiis dovrà trovare un sostituto per il post Callejon (che saluta dopo 7 stagioni per scadenza di contratto) e Lozano che resta con un futuro in dubbio. Dopo Matteo Politano, il club è alla ricerca di un nuovo esterno. Under piace molto al Napoli e potrebbe approfittarne dato che la Roma ha già comunicato al calciatore di tenere le valigie pronte. Gli azzurri hanno contattato già i giallorossi per l’attaccante e non solo. C’è anche un ritorno di fiamma per Jordan Veretout.

Calciomercato Napoli: Under e Veretout, contattata la Roma

Il Napoli resta vigilie in vista della prossima sessione di calcio mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per rinforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso. Il club ha già contattato la Roma e chiesto informazioni ai giallorossi sia per Jordan Veretout che per Cengiz Under. I due calciatori hanno un forte gradimento dell’allenatore del Napoli che avrebbe dato il via libera. La Roma, intanto, è pronta a cedere per sfoltire la rosa e alleggerire il tetto ingaggi per contrastare la crisi economica post Covid 19.