Calciomercato Napoli: Milik rinnova e va alla Juventus

Calciomercato Napoli: la strategia azzurra per la cessione di Milik

Calcio Mercato Napoli Milik | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo in questo periodo, e le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio soprattutto ai movimenti del Napoli, impegnato in alcune operazioni piuttosto importante, come ad esempio quella riguardante Milik. L’attaccante polacco con molte probabilità lascerà gli azzurri in estate, e alla finestra ad aspettare c’è la Juventus, intenzionata a prendere un dopo Higuain, e ad accontentare Sarri.

L’ex Ajax è il profilo ideale, e pare che dalle parti di Napoli si stiano già abituando all’idea. Gli azzurri però stanno studiando una strategia per monetizzare il più possibile dalla cessione del centravanti: stando a quanto riportato da Tuttosport, la squadra partenopea vorrebbe rinnovare il contratto di Milik per poi cederlo in prestito biennale alla Juventus.

News Napoli: non solo Juventus, altre due big su Milik

Il futuro di Arkadiusz Milik sembra ormai segnato, con il polacco che abbandona Napoli e si dirige in un’altra squadra. Il centravanti è al capolinea della sua avventura partenopea, e la Juventus sembrerebbe essere la netta favorita per la corsa. Occhio però anche ad altri pericoli europei: Arsenal e Atletico Madrid sono due pretendenti concrete, e vorrebbero beffare la Vecchia Signora.