Calciomercato Napoli: Immobile è l’obiettivo, alternativa dalla Francia

Napoli, in estate il calciomercato degli azzurri porterà a Gattuso un grande attaccante. Come riportato da Sportitalia, gli azzurri vorrebbero Ciro Immobile.

Calciomercato Napoli: Immobile in salita

Sarà Milik a partire nel caso in cui non arrivasse il rinnovo (scadenza 2021). L’attaccante per ora resta sulla posizione originaria.

De Laurentiis per cederlo chiede non meno di 50 milioni per il cartellino, senza contropartite nonostante rischi di perderlo tra un anno a zero. Il presidente sa che il polacco ha bisogno di giocare e farà di tutto pur di non perdere una stagione e andare ad Euro 2021.

Milik è una obiettivo vero della Juve ma non solo perchè la punta piace anche in Inghilterra (oggi Tottenham più di Chelsea). In caso di partenza il Napoli lo sostituirà con un grande profilo.

Come detto il primo nome resta quello di Ciro Immobile ma ora è complicato pensare a una sua cessione. Con il secondo posto alla Lazio è blindatissimo e gli azzurri lo sanno Si è parlato molto di Belotti ma non ci sono riscontri.

Ultime Napoli: il vero colpo è Osimhen

La vera ipotesi per l’attacco azzurro è quella di Victor Osimhen. L’attaccante del Lille piace tantissimo, i contatti con il suo entourage sono continui e proficui, il Napoli sa della concorrenza ma ha incassato il gradimento del calciatore.

Come accaduto un anno fa con Pepe, gli azzurri trattano con il club ma con calma, quando sarà chiara la vicenda Milik, De Laurentiis andrà a Lille portando un’offerta di almeno 45-50 milioni.