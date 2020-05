Calciomercato Napoli, il Chelsea scarica Boga

Jeremie Boga è l’obiettivo più grande per l’attacco del Napoli: le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra favoriscono i piani di Cristiano Giuntoli.

Ultime mercato Napoli, scatto per Boga

Stando a quanto riferisce The Guardian, il Chelsea ha deciso di non utilizzare il proprio diritto di “recompra” per Jeremie Boga del Sassuolo. Piuttosto i Blues puntano ad una percentuale sulla futura vendita e per questo stanno trattando con il club emiliano, per inserire una “sell-on clause”, come dicono in Inghilterra. Sempre stando ai media inglesi, nonostante la concorrenza sia tanta, è il Napoli la squadra più vicina al talento ivoriano, vera e propria stella di questa Serie A prima che fosse interrotta.

