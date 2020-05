Calciomercato Napoli, il Chelsea scarica Boga

Jeremie Boga è l’obiettivo più grande per l’attacco del Napoli: le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra favoriscono i piani di Cristiano Giuntoli.

Ultime mercato Napoli, scatto per Boga

Stando a quanto riferisce The Guardian, il Chelsea ha deciso di non utilizzare il proprio diritto di “recompra” per Jeremie Boga del Sassuolo. Piuttosto i Blues puntano ad una percentuale sulla futura vendita e per questo stanno trattando con il club emiliano: l’obiettivo è inserire una “sell-on clause”, come dicono in Inghilterra.

Sempre stando ai media inglesi, nonostante la concorrenza sia tanta, è il Napoli la squadra più vicina al talento ivoriano, vera e propria stella di questa Serie A prima che fosse interrotta.

Ultime Napoli, chi è Jeremie Boga

Nonostante abbia indossato la maglia delle giovanili della Nazionale francese, ha poi scelto di competere per il proprio paese d’origine, la Costa d’Avorio, per la quale ha già una presenza in prima squadra. Da esterno offensivo, quest’anno si è trasformato in un attaccante completo, capace di segnare tanto (8 gol e 4 assist in 24 presenze in Serie A quest’anno).

Il suo valore di mercato è 20 milioni: benché il calciatore sia convinto, assieme ad il suo entourage, che sia arrivato il momento di partire, non sarà facile portarlo via dal Mapei Stadium. Il ds Carnevali infatti non è intenzionato a fare sconti e non c’è crisi covid che tenga: il Sassuolo è e continuerà ad essere una bottega molto cara.