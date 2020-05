Milan, si accende il calciomercato, i rossoneri pronti a acquistare due calciatori da Real Madrid e Fiorentina, entrambi sono nati in Serbia

Calciomercato Milan: due colpi dalla Serbia

Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri pensano in grande con Ralf Rangnick. In attacco resta il dubbio legato a Zlatan Ibrahimovic, se lo svedese non dovesse prolungare il contratto in scadenza, servirà una punta.

Per questo i rossoneri setacciano il mercato con l’ausilio del famoso agente Fali Ramadani. Il procuratore macedone cura gli interessi di Luka Jovic, uno dei principali candidati per l’attacco del Milan, si muove con il Real Real Madrid che un anno fa per acquistarlo dall’Eintracht di Francoforte hanno investito 60 milioni e vogliono recuperare la cifra.

Il Milan ha due strade per strapparlo a cifre nettamente al ribasso: un contro-riscatto per il Real, oppure un prestito biennale con opzione di acquisto, com’è già successo ad agosto per sigillare lo scambio Andrè Silva-Rebic.

Mercato Milan: occhio a Milenkovic

Non è un caso che proprio Ante Rebic sia il secondo assistito di Ramadani che lavora per farlo restare. Il terzo assistito del procuratore che potrebbe rientrare in un discorso di restyling della difesa rossonera è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Al momento non ci sono trattative avviate ma il ragazzo piace a Milano. Il club rossonero potrebbe giocarsi la carta Lucas Paquetà.