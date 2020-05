Calciomercato Lazio, Inzaghi nel mirino del PSG: la strategia di Lotito

Calciomercato Lazio: il PSG vuole Inzaghi

Calcio Mercato Lazio Inzaghi | La Serie A è pronta a ripartire, e non appena lo farà ci si ritroverà con la stessa identica classifica. Questo campionato è stato caratterizzato da tantissime soprese, una su tutte la Lazio, protagonista di una stagione straordinaria. I biancocelesti sono stati primi in classifica, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per battere chiunque, e soprattutto sono stati plasmati in maniera praticamente perfetta da Simone Inzaghi.

I gol di Immobile, gli assist di Luis Alberto e la potenza di Milinkovic non sarebbero nulla senza l’impatto maestoso che ha dato l’allenatore ex laziale, il vero e proprio top player della squadra capitolina. Proprio per questo che parecchi club stanno piombando su di lui, e tra questi anche qualche big: il PSG lo sta tenendo d’occhio, e lo stima per i risultati che sta ottenendo in Serie A.

Inzaghi-PSG: Lotito blinda il suo gioiello

Inzaghi ha ricevuto tantissimi consensi in queste ultime stagioni, ma quella attuale gli ha senza dubbio dato uno slancio enorme nel palcoscenico europeo. Ora le big lo studiano e lo osservano, Lotito non può e non vuole permetterlo. Ecco perchè si pensa al rinnovo di due stagioni per blindarlo.