Juventus, Fabio Paratici vuole Federico Chiesa ed è pronto a beffare l’Inter in estate e chiudere il colpo di calciomercato.

Calciomercato Juventus: piano Chiesa, per l’esterno pronto lo scambio

Come riportato da Tuttosport, in estate la Juventus proverà il doppio affondo con Napoli e Fiorentina per Arkadiusz Milik e Federico Chiesa.

Le due trattative si baseranno su diverse contropartite tecniche. Per l’esterno i bianconeri offrono Cristian Romero, difensore centrale che la Juventus ha acquistato dal Genoa la scorsa estate per 26 milioni e lasciato in prestito ai rossoblù in questa stagione, e Rolando Mandragora, che la società bianconera può riacquistare dall’Udinese in questi giorni. La terza contropartita potrebbe essere Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma un anno fa con conguaglio di 7,5 milioni in cambio di Leonardo Spinazzola, valutato 29,5.

I primi due piacciono tantissimo alla Fiorentina, che sul centrocampista si stava già muovendo autonomamente, visto che il giocatore al momento è dell’Udinese. E anche Pellegrini potrebbe risultare gradito, in caso in estate non arrivasse il riscatto dall’Inter Dalbert.

Mercato Juventus: il prezzo di Chiesa

Proprio il brasiliano è una delle carte su cui i nerazzurri puntano a propria volta per arrivare a Chiesa. I calciatori citati dovranno essere sufficienti a raggiungere una valutazione di 50 milioni, congrua per l’esterno viola che tanto piace a Sarri.