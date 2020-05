Calciomercato Juventus, idea ritiro per Douglas Costa

Tweet on Twitter

Le ultime in casa bianconera tengono tutti con il fiato sospeso: gli innumerevoli infortuni hanno portato Douglas Costa a pensare al ritiro.

Calcio mercato Juve, le parole di Douglas Costa

“Spesso scherzo con Alex Sandro“, racconta Douglas Costa a The Player’s Tribune, “ho più risonanze che presenze. A volta mi fermo e mi chiedo se posso ancora giocare visto che mi faccio male di continuo. Poi però guardo le partite in tv e capisco che questa è la mia passione, so che posso giocare ancora ad alti livelli”.

