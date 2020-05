Calciomercato Juventus, idea ritiro per Douglas Costa

Le ultime in casa bianconera tengono tutti con il fiato sospeso: gli innumerevoli infortuni hanno portato Douglas Costa a pensare al ritiro.

Calcio mercato Juve, le parole di Douglas Costa

“Spesso scherzo con Alex Sandro“, racconta Douglas Costa a The Player’s Tribune, “ho più risonanze che presenze. A volta mi fermo e mi chiedo se posso ancora giocare visto che mi faccio male di continuo. Poi però guardo le partite in tv e capisco che questa è la mia passione, so che posso giocare ancora ad alti livelli. Non ha nulla a che vedere con i soldi o l’essere famoso. Il calcio è la mia vita, è quello che mi fa stare bene”.

L’intera intervista sarà pubblicata domani, ma oggi è già stata pubblicata un’anticipazione. “Le persone dicono che potrei essere uno dei più grandi“, prosegue il brasiliano, “se non fosse per gli infortuni. Questa cosa mi dà un po’ fastidio. Ho il potenziale per essere un top ma per questioni fisiche non posso esserlo”.

I problemi di Douglas Costa

L’esterno, che tra l’altro è al centro di molti rumour di mercato, ha dovuto affidarsi ad un mental coach per poter andare avanti: “Ogni volta che mi faccio male mi chiedo cosa ho fatto di sbagliato. Ho chiesto ogni tipo di aiuto. Mi sono affidato ad un mental coach. Non è uno psicologo, ma ti mostra come i fatti dell’infanzia possano condizionarti ancora oggi“.