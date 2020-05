Calciomercato Juventus, Dembelè può arrivare nell’affare Pjanic-Barcellona

Calciomercato Juventus: Dembelè, possibile contropartita

Calcio Mercato Juventus Dembelè | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ora più che mai in questi ultimi giorni, e sta vedendo parecchie operazioni soprattutto per quanto riguarda le big. Queste ultime stanno pensando a vari colpi in entrata, ma occhio anche a qualche possibile cessione, specie di qualche giocatore importante. Occhi puntati sulla Juventus, che da più di qualche giorno pare abbia ormai intavolato tutto per lasciar partire Pjanic: il bosniaco quasi sicuramente andrà al Barcellona, ma tra le due parti ancora non è stato raggiunto il definitivo accordo.

Si sta parlando parecchio di un maxi-scambio che dovrebbe veder coinvolti più di qualche giocatori, e tra questi potrebbe esserci anche Dembelè. L’esterno francese non è mai riuscito ad avere un grande impatto in Liga, ma il suo arrivo a Torino sarebbe senza dubbio eccezionale. L’ex Borussia Dortmund, in quel caso, sarebbe usato come contropartita tecnica per il completamento dell’affare Pjanic-Barcellona. A riportarlo è Sport Mediaset.

Ultime Juventus: cessione Pjanic, si chiude a breve

Pjanic andrà al Barcellona, ed è ormai evidente. Il bosniaco ha già dato il suo consenso, e i bianconeri non faranno troppa resistenza per trattenerlo: dalle parti di Torino si aspetta solo l’offerta giusta, e soprattutto le giuste contropartite.