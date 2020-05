Calciomercato Juventus: Arthur è il primo nome per il centrocampo

Calciomercato Juventus, resta in piedi l’idea Arthur: in caso di addio di Pjanic, è il primo nome sulla lista di Paratici

Calciomercato Juventus – Arthur | C’è da risolvere un vero e proprio rebus che è legato al centrocampo della Juventus. L’addio di Miralem Pjanic, con destinazione Barcellona, apre uno scenario interessante di calciomercato. La società di Andrea Agnelli non avrebbe alcuna intenzione di mollare per il perno principale del centrocampo blaugrana, Arthur Melo. Il brasiliano è da lungo tempo corteggiato dal club piemontese, motivo per cui – in caso di approdo proprio in catalogna del bosniaco, si andrà dritto su di lui. L’arrivo dell’ex Roma in Spagna potrebbe dare il via libera alla sua cessione.

Ultime Juventus, Arthur vuole restare al Barcellona: occhio però allo scenario di mercato

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Mundo Deportivo, le intenzioni di Arthur sarebbero quelle di restare al Barcellona, ma è evidente che se si dovesse sentir tagliato fuori dal progetto, allora dirà sì alla cessione. Inoltre la Juventus rappresenterebbe comunque una chance importante per la sua carriera. Il tecnico Maurizio Sarri gli affiderebbe in mano le chiavi del suo centrocampo ed è per questo che Fabio Paratici avrebbe intensificato i rapporti con gli intermediari, per un possibile arrivo a Torino. Resta comunque della stessa posizione il centrocampista che, almeno al momento, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club blaugrana.