Calciomercato Inter, Werner per sostituire Lautaro: il piano di Marotta

Calciomercato Inter, Werner per il dopo-Lautaro: è il primo nome della lista

Calciomercato Inter – Werner | E’ tra gli attaccanti più cercati nell’intero panorama calcistico. Parliamo del centravanti tedesco del Lipsia, Timo Werner. E’ l’oggetto del desiderio dei top club, con i campioni d’Europa del Liverpool che lo hanno messo in cima alla propria lista per la stagione che verrà. Stando a quel che rivelano però i colleghi di Sportmediaset, ci sarebbe stata un’accelerata da parte dell’Inter, che avrebbe così intensificato i rapporti con l’agente del calciatore. E’ il primissimo nome per il dopo-Lautaro Martinez, il club di Suning vuole battere ogni concorrenza.

Ultime Inter, Werner nel 2021: il piano di Beppe Marotta

L’addio di Lautaro Martinez dal club nerazzurro, è un’idea sempre più concreta. Il Barcellona fa sul serio, ma a prescindere dal club blaugrana, l’Inter farà fatica a resistere agli assalti che potrebbero arrivare da qui in avanti. E’ per tale motivo che l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, avrebbe in mente già il piano B per il futuro del club di Milano. Tutto sarà puntato su Werner, e per ottenere il sì del Lipsia, è rispuntata una vecchia idea: mettere sul piatto il cartellino di Valentino Lazaro. Un ulteriore tentativo per far abbassare le enormi pretese economiche del club della Reb Bull. Inoltre, il calciatore austriaco, era finito nella lista dei desideri del club tedesco. E adesso, Marotta, si giocherà la sua carta per accontentare la società di Lipsia.