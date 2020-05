Calciomercato Inter: Lautaro per Cancelo, è fatta

Inter, a sorpresa arriva il colpo di calciomercato in corsia. Come riportato dal Corriere dello sport, il portoghese è pronto a far rotta verso l’Italia (per la terza volta). Sacrificato Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter: Lautaro per Cancelo, siamo ai dettagli

Il club nerazzurro è pronto a riabbracciare l’esterno che è andato via con molti rimpianti. Il ritorno in Italia si sta per materializzare grazie a Lautaro Martinez ed il Barcellona. Un triangolo di operazioni nel quale entra anche il Manchester City: Cancelo verrebbe dirottato in Spagna nello scambio con Semedo e poi mandato da Conte.

Tutto è stato architettato dal Barca. Oltre alla regia del procuratore Jorge Mendes che è l’agente sia di Cancelo che di Semedo, entrambi portoghesi. Dopo che l’Inter aveva provato a dettare le condizioni ora Marotta ha rivisito le sue pretese. Il club resta ingolosito dalla possibilità di avere ancora Cancelo.

Il Manchester City si priverebbe a cuor leggero di lui, in cambio avrà il suo connazionale. Guardiola ha dato il via-libera allo scambio. Dopo che a sua volta il difensore lusitano era entrato nell’affare che ha coinvolto Danilo con la Juve. Cancelo, a 26 anni, in Spagna non resterà e sarà di passaggio.

Mercato Inter: Lautaro va via

La notizia complica anche il riscatto di Moses ed il rinnovo di Candreva. Lo stesso Young, mancino di ruolo ma impiegabile dall’altra parte, a luglio compirà 35 anni. L’altra notizia bomba, ovviamente, è la cessione di Lautaro Martienz. Ma oramai in Argentina sono sicuri e danno per scontato l’affare.