Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona, respinta ultima offerta

Calciomercato Inter: il Barcellona prova l’offerta, no dei nerazzurri

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi. Le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita, e in questi ultimi giorni pare stiano arrivando voci sempre più forti sul futuro di Lautaro Martinez. L’Inter vorrebbe blindare il suo gioiello, ma il pressing del Barcellona si fa ogni giorno sempre più intenso, tanto da far quasi rassegnare i nerazzurri.

La trattativa con molte probabilità sarà completata nel giro di poco, anche se a quanto pare l’ultima offerta del Barcellona è stata rifiutata: i blaugrana ci hanno provato con 50 milioni di euro più due contropartite, i nerazzurri hanno rifiutato e si aspettano un rilancio. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Notizie Inter: il Barcellona ancora in pole per Lautaro

Il futuro di Lautaro con molte probabilità sarà al Barcellona, e nonostante l’accordo non sia stato ancora trovato, la sensazione è che presto le due parti possano chiudere la trattativa. Il Toro ha già dato il suo consenso nella trattativa, mentre i nerazzurri appaiono sempre più rassegnati a perdere il proprio attaccante.