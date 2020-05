Calciomercato Inter: Chiesa richiesto da Conte, Marotta dubbioso

Calciomercato Inter: Conte e Marotta, opinioni contrastanti sull’affare Chiesa

Calcio Mercato Inter Chiesa | Il mercato di Serie A continua ad andare dritto spedito in vista della sessione estiva, e le principali squadre del nostro campionato si stanno impegnando parecchio affinchè possano esserci i giusti rinforzi. L’Inter in particolare vorrebbe alzare l’asticella, e sia la dirigenza che Conte starebbero calcando la mano per chiudere il prima possibile per qualche innesto. Tra i preferiti di Conte c’è Chiesa, il quale secondo lui sarebbe l’acquisto ideale sia per età che per talento. L’esterno viola non è per niente un affare facile, anzi: il suo prezzo è molto alto, ed è per questo che Marotta ha ancora tanti dubbi.

L’ad nerazzurro va controcorrente da quello che afferma il suo tecnico, e ribadisce la sua volontà: prendere e insistere su Chiesa solo se dovesse presentarsi una vera e propria occasione. Investire 60 milioni di euro è escluso, almeno per il momento. Questo quanto riportato da cm.com.

Chiesa: Marotta rimanda, gli altri approfittano

Chiesa resta un obiettivo concreto per l’Inter, che però non ha intenzione di investire tanti soldi per un giocatore che ancora non è diventato un top assoluto. Mentre i nerazzurri rimandano e attendono, dall’altra parte si muove la Juventus, altra pretendente per l’esterno. Questa la strategia di Paratici.