Tragedia nel mondo del calcio, l’ex Roma Perfection morto a 21 anni

Calcio in lutto, l’ex Roma Perfection è morto a soli 21 anni

Dramma nel calcio. Si è spento a soli 21 anni Joseph Bouasse Perfection, stroncato da un arresto cardiaco nella notte. Una storia tutta da raccontare la sua: arrivato alla stazione Termini con la speranza di diventare un giocatore professionista, il centrocampista di origine camerunese, classe 1998, ha fatto parte delle giovanili della Roma nel 2016 – dopo essere stato notato mentre giocava con la Liberi Nantes in terza categoria – e poi chiamato da Spalletti per qualche allenamento a Trigoria con Totti e compagni. Non riuscì a esordire in prima squadra.

Passò poi al Vicenza. Perfection era attualmente nei rumeni del Cluj, che lo prese da svincolato.