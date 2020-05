Tragedia nel mondo del calcio, l’ex Roma Perfection morto a 21 anni

Calcio in lutto, l’ex Roma Perfection è morto a soli 21 anni

Calcio lutto morto Joseph Bouasse Perfection Roma Primavera tragedia | Un vero e proprio dramma che avvolge il mondo del calcio nelle ultime ore. Tanti gli episodi spiacevoli in questi ultimi mesi di calciatori che molto giovani hanno detto addio alla propria vita. Oggi, il calcio piange la scomparsa di Joseph Bouasse Perfection, ex calciatore della Roma Primavera che è stato stroncato nella notte da un arresto cardiaco. Un vero dramma per un giocatore che fino alla scorsa estate viveva ancora in Italia. Il calciatore nato in Cameroon è arrivato in Italia molto giovane, dove è stato messo sotto contratto dalla Roma. Dopo diverse stagioni nelle giovanili e un prestito al Vicenza, ha poi però lasciato Roma per approdare in Romania, nel campionato di Serie B rumeno per firmare un contratto tra i professionisti e giocare con l’Universitatea Cluj. La sua scomparsa è avvenuta in Italia, proprio a Roma nella sua abitazione.

Il classe 1998 svolgeva il ruolo di centrocampista. Da giovane rifugiato è poi diventato un calciatore della Roma nel 2016, dopo essere stato notato mentre giocava con la Liberi Nantes in terza categoria. Arrivò anche ad allenarsi con la Roma di Spalletti al fianco di Totti e compagni nel centro d’allenamento di Trigoria. Dopo un prestito al Vicenza, è poi tornato a Roma e da svincolato da pochi mesi si era unito al club rumeno di seconda divisione del Cluj. Anche la Roma ha postato sui social un messaggio:

“L’AS Roma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.