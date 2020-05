News Inter, Oriali lascia la Nazionale con un mandato a Gravina

Inter News Oriali Nazionale italiana Gravina Mancini ultime | Gabriele Oriali, first team technical manager dell’Inter e team manager della Nazionale italiana, ha scelto di lasciare la Nazionale nelle ultime ore. Lele ha deciso soltanto una strada da poter proseguire, quella dell’Inter, dove è pronto a dare tutto se stesso per i prossimi anni. Una volta arrivato l’annuncio ufficiale del rinvio di Euro 2020 al prossimo anno a causa dell’emergenza Coronavirus, il team manager ha rimesso il proprio mandato nelle mani del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Lo storico dirigente non ha ritenuto opportuto restare legato alla Nazionale e percepire uno stipendio in questo periodo di tempo dove la Nazionale non ha ancora un programma definito per il proprio futuro a causa dell’emergenza da Covid 19 che ha bloccato il calcio mondiale. Un gesto da gran signore, ma ora Roberto Mancini non ci sta.

Ultime Inter, Oriali lascia la Nazionale: Mancini non ci sta

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Federcalcio italiana ha gradito molto il gesto fatto da Oriali e si è ripromessa di tornare a parlare con il team manager del club nerazzurro quando le acque si saranno calmate. L’idea è quella di tornare a lavorare insieme quando sarà possibile in vista degli Europei spostati al 2021. Il primo a spingere per il ritorno di Oriali e il CT Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia vuole a tutti i costi tornare a lavorare con lui.