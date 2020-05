Notizie Bologna: ripresa allenamenti, out subito Riccardo Orsolini

Ultime notizie Bologna infortunio Orsolini Palacio Sansone| Riccardo Orsolini, giovane talento del Bologna, ha attirato a se gli occhi dei grandi club dopo quest’ultima stagione di alti livelli sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic. L’esterno d’attacco è nel mirino di due club in particolare, Napoli e Juventus che sono pronto a chiudere nella prossima sessione di mercato. Intanto, il suo agente chiarisce che restare a Bologna al momento per un altro anno è la soluzione migliore per il calciatore, che cerca anche una maglia della Nazionale per gli Europei del 2021. Non arrivano buone notizie però da Bologna nelle ultime ore sul calciatore italiano.

Ultime Bologna: infortunio per Orsolini, altri tre calciatori sotto controllo

Si è conclusa la settimana di lavoro a Bologna per la squadra di Sinisa Mihajlovic che prova a ritrovare la forma giusta in vista della ripresa del campionato di Serie A. Come riportato dallo stesso club, sono sotto osservazione tre calciatori. Il Bologna, per evitare infortuni, sta seguendo nei minimi dettagli il lavoro sul campo di Palacio, Dijks e Sansone che hanno svolto lavoro differenziato per non aumentare i carichi di lavoro e rischiare un lungo stop. Si è, invece, dovuto fermare Riccardo Orsolini. Il giovane attaccante out per infortunio. Ha risentito di un affaticamento muscolare. Tutto normale e nulla di allarmante per fortuna. Il calciatore ha svolto lavoro differenziato con corsa senza pallone ed esercitazioni tattiche.