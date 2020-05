Serie A, Spadafora: “Ripartenza? Decidiamo giovedì se 13 o 20 giugno”

Ultime Serie A | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TG3 nel giorno della consegna del protocollo sanitario della FIGC al Governo:

Le parole di Spadafora

“Per tornare in campo abbiamo pensato a due date per la ripresa della Serie A. Queste sono il 13 e il 20 giugno. Poco fa è arrivato il protocollo per la ripresa del campionato, ed è molto simile nelle regole a quello degli allenamenti. Ho convocato le parti con FIGC e Lega per giovedì, insieme decideremo se e quando ricominciare anche qui in Italia”.

Gare in chiaro?

“Molti mi chiedono di fare riferimento al modello tedesco. In Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c’è la Diretta Gol in chiaro. Questa riguarda anche le singole partite riservate agli abbonati, dovremo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, ad introdurre anche questo provvedimento della riapertura del campionato, anche questa cosa”.