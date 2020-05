Juve-Inter, Lotito: “Avete visto tutti quella partita”. Aperta un’indagine

Notizie Lazio, Lotito attacca su Juve-Inter: rischia un deferimento

Ultime Lazio Serie A Juve Inter indagine | Claudio Lotito, presidente della Lazio, finisce nuovamente nel caos più totale. Il presidente del club bianconceleste, che si trova a lottare per lo scudetto con la Juventus (avanti soltanto di 1 punto) nelle recenti interviste ha fatto dichiarazioni che hanno scatenato una polemica. E non solo. Aperta un’indagine sul numero uno della Lazio, ora rischia addirittura un deferimento.

Serie A, Juventus-Inter: aperta indagine dopo le parole di Lotito

In occasione dell’ultima partita prima dello stop al campionato per Coronavirus, ovvero Juventus-Inter, il presidente della Lazio aveva commentato così durante l’intervista a Repubblica: “Quella partita l’avete vista tutti”. Parole che non hanno fatto piacere nell’ambiente ed è per questo che secondo Il Tempo, sarebbe scattata l’indagine. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano, le parole del presidente Lotito in merito a Juve-Inter hanno fatto scattare un’indagine da parte della Procura federale. Il presidente del club biancoceleste è anche stato convocato per fornire dei chiarimenti in merito a dei presunti sospetti sulla partita giocata lo scorso 8 marzo all’Allianz stadium tra Juve e Inter. Il presidente Lotito potrebbe fornire materiale alla Procura Federale su una eventuale irregolarità della partita giocata in Serie A (Juve-Inter). Se così dovesse essere, la Procura federale dovrà poi aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario però il presidente potrebbe rischiare il deferimento per le sue dichiarazioni.