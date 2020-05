Serie A, il protocollo: in caso di positività, quarantena per 14 giorni

Ultime Serie A | In caso di calciatore positivo, la squadra sarà fermata. Come riportato da Sky Sport, comincia a delinearsi il regolamento per tornare in campo nonostante l’emergenza.

In caso di nuova positività di un calciatore, tutta la squadra dovrà andare in quarantena per 14 giorni.

Sembrerebbe questa la decisione che è stata presa dalla Lega e dalla FIGC, mentre il contagiato finirà in isolamento. Questo è uno dei punti più discussi del protocollo sulle partite che è stato consegnato al Ministro dello sport Spadafora dalla FIGC. Tuttavia questa norma nel tempo potrebbe cambiare anche seguendo la curva epidemiologica dei contagi.

Serie A: Spadafora conferma, ci siamo

Intanto in serata ha parlato lo stesso Ministro che ha rivelato come ormai sia solo questione di tempo per ufficializzare una data.