FIGC e Lega Serie A confidano di poter disputare tutte le 124 gare che restano per terminare il campionato: in attesa di un nuovo provvedimento governativo che possa ufficializzare tutto, il nuovo protocollo, quello per le gare, è già stato ultimato e domani sarà al vaglio del Comitato tecnico-scientifico.

